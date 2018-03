5 astuces pour tonifier vos cheveux

Certaines personnes ont beaucoup de mal à obtenir la chevelure dont elles rêvent. Il existe pourtant des astuces simples et efficaces qui boostent la pousse du cheveu.

Soins capillaires, bains d'huiles, hygiène quotidienne et fortifiants, testez ces petites recettes beauté que l'on se transmet de génération en génération, spécialement concoctées pour vous !

Prenez soin de votre cuir chevelu

Massez-vous la tête afin de stimuler la circulation sanguine, et donc, l'oxygénation du cuir chevelu ; vos nouveaux cheveux pousseront plus vite ! Pensez également au gommage une ou deux fois par mois, idéal pour décoller les impuretés, les cellules mortes et les pellicules, tout en éliminant l'excès de sébum.

du gros sel ou du marc de café avec un peu d'huile d'olive

massez-vous le crâne humidifié pendant cinq minutes

rincez bien le tout et lavez vos cheveux avec votre shampoing habituel.

Coupez vos pointes régulièrement

Même si cela peut vous paraître contradictoire, le fait de couper les pointes de vos cheveux va vous aider à stimuler leur pousse de manière rapide et saine. Il faut donc passer par la case « ciseaux ». La raison est très simple : votre chevelure doit être au top pour que vous puissiez maximiser sa pousse.

Il est donc nécessaire d'aller chez le coiffeur assez fréquemment pour vous débarrasser des pointes. Cela évitera qu'elles s'étendent sur toute votre longueur et vous permettra donc d'atteindre votre objectif « cheveux longs » beaucoup plus rapidement et facilement.

Des gestes au quotidien

Utilisez les produits coiffants, comme les mousses, gels ou sprays, avec modération. Laissez autant que possible sécher vos cheveux à l'air libre pour limiter les dégâts provoqués par le sèche-cheveux (mais n'allez pas dormir les cheveux mouillés, ça développe des champignons!).

Préservez l'hydratation toute la journée en appliquant de l'huile par petites touches. Vous pouvez essayer différentes huiles sur les cheveux, par exemple l'huile d'olive, extra-vierge, de préférence. Brossez-les, avant et après le lavage, pour stimuler le flux sanguin vers le cuir chevelu et distribuer les nutriments aux cheveux de manière plus uniforme. Cependant, évitez de le faire lorsque vous cheveux sont mouillés.

Confectionnez votre propre masque capillaire

Vous avez les cheveux secs : mélangez un jaune d'oeuf avec une cuillère à café de miel. Vous obtenez une texture crémeuse à appliquer sur les longueurs et pointes. Enroulez ensuite une serviette chaude autour de votre tête. Prévoyez un temps de pose de 10 minutes puis lavez vos cheveux avec votre shampoing habituel.

Vous avez les cheveux ternes : mixez la chair d'un avocat bien mûr, un jaune d'oeuf et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Laissez poser ce mélange 15 minutes pour redonner brillance et souplesse à votre chevelure.

Vous avez les cheveux gras : un masque à base d'huile d'olive et de jaune d'oeuf assainit le cuir chevelu et régule la production de sébum.

Vous avez le cuir chevelu sensible : appliquez un yaourt nature sur votre chevelure avant de la recouvrir de film alimentaire. Laissez poser le tout entre 1 et 2 heures. Ce soin apaise les démangeaisons et limite la production de pellicules.

Optez pour les compléments alimentaires

Votre corps a besoin de beaucoup de nutriments essentiels, des protéines et des minéraux pour régénérer votre chevelure. Alors, jetez un coup d'oeil à votre régime alimentaire.

Parce que même en mangeant équilibré, vous ne pouvez pas atteindre la quantité optimale de substances nutritives pour fortifier vos cheveux, afin qu'ils soient longs et ultra-résistants.