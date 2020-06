Yeezy Beauty : une première ligne de cosmétiques et de make-up pour Kanye West ?

Kanye West pourrait s'inviter dans votre salle de bain dans les mois à venir au travers de sa marque Yeezy.

Après la musique et la mode, le rappeur américain s'intéresserait à l'univers de la beauté et aurait fait une demande de dépôt de marque pour Yeezy dans cette catégorie, rapporte Women's Wear Daily (WWD) confirmant une information de TMZ.

Le célèbre rappeur ne compte pas faire dans la demi-mesure puisque cette future marque devrait proposer du maquillage dont des rouges à lèvres, du fond de teint ou encore du mascara mais également des soins pour le visage, le corps et les cheveux, dont des masques, des gommages, des nettoyants et des crèmes. Cette large offre pourrait être complétée par des parfums, des produits d'hygiène comme des déodorants et des dentifrices, et même des parfums d'ambiance. Tout un programme.

Nombreuses sont les personnalités qui lorgnent sur l'industrie des cosmétiques. Au sein même de la famille Kardashian-Jenner, on compte Kim Kardashian West, la femme de Kanye, qui a lancé sa marque KKW Beauty en 2017, et Kylie Jenner, sa belle-soeur, qui a fondé Kylie Cosmetics en 2015.