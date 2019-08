Une marque de cosmétiques lancée par Selena Gomez?

La chanteuse, actrice et créatrice Selena Gomez aurait déposé auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce, via sa compagnie de production, la marque "Selena Gomez" pour de multiples produits de beauté, comme le rapporte WWD.

Les catégories de produits citées dans le dossier sont les parfums, les cosmétiques, le soin de la peau et des cheveux, les hydratants et les huiles essentielles.

Gomez, qui recense 155 millions de followers sur Instagram, a déjà prouvé qu'elle avait du flair en matière de tendance. Ces dernières années, la jeune femme a créé bon nombre de collections pour l'équipementier Puma et Coach, marque américaine de maroquinerie traditionnelle et de prêt-à-porter.

Les lignes de cosmétiques lancées par des célébrités telles que Rihanna ou Kim Kardashian se multiplient. Fenty Beauty et KKW Beauty connaissent un succès considérable. Lady Gaga s'inscrit aussi dans cette tendance avec Haus Laboratories, dont les produits seront en vente sur Amazon en septembre. La pop star Kylie Minogue a lancé cinq produits cosmétiques à son nom cette année et les chanteuses Ciara et Cardi B peaufinent des projets similaires.