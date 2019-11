Un nouveau musée new-yorkais consacré à l'Histoire du maquillage

New York accueille un nouvel espace qui ravira les amateurs de beauté et d'Histoire: le musée du maquillage se prépare à ouvrir ses portes dans le quartier du Meatpacking à Manhattan au mois de mai 2020.

10.000 ans de maquillage!

Le bâtiment proposera d'abord une exposition intitulée "Pink Jungle: 1950s Makeup in America", sponsorisée par les marques Erno Laszlo et Alcone. L'événement explorera l'Histoire des icônes et des inventions des années 1950, comme les produits Erno Laszlo utilisés par Marilyn Monroe ou Greta Garbo. Les visiteurs découvriront également des espaces dédiés à l'esthétique, ainsi que des événements exceptionnels.

"Le Makeup Museum est une institution cruciale dans le paysage culturel new-yorkais: l'Histoire du maquillage est vieille de 10.000 ans!", rappelle la directrice du musée.

"Il y a tellement à explorer. Les années 50 sont un parfait point de départ car c'est à cette époque que le secteur des cosmétiques est né. La force du musée sera de démontrer aux gens l'importance du maquillage et à quel point il fait intégralement partie de chaque culture du monde", ajoute Rachel Goodwin, maquilleuse des stars et co-fondatrice du Makeup Museum. Les billets seront en vente en mars 2020.

Toutes les infos sur le site du musée: https://makeupmuseum.com