Un hashtag qui met la cellulite sous les projecteurs

Et si on arrêtait de retoucher les photos ou de prendre des poses impossibles pour qu’on ne voie pas notre cellulite ?

Et si on arrêtait d’avoir honte de son corps qui prend des formes et des aisances de manière naturelle ?

La mannequin Iskra Lawrence tente de faire bouger la société et faire comprendre aux femmes qu’elles n’ont pas à se cacher. La peau d’orange, toutes les femmes en ont, même les minces. C’est une évolution naturelle du corps, une manière d’emmagasiner la graisse pour des périodes de disette (#femmepréhistorique). Un homme ne s’empêchera pas de poster une photo de lui avec son petit bide (pas forcément à bières) alors aucune raison d’avoir honte !