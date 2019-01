Tatouage doigts : une décision à ne pas prendre à la légère

Les raisons pour lesquelles quelqu'un se fait un tatouage sont aussi diverses et variées qu'il y a de tatouages sur les bras de cette femme :

Tendance s'intéresse aux tatouages et sur une zone particulière : les doigts !

Sans rire, avant de vous retrouver le corps gravé à vie par des jolis dessins, il y a des questions importantes à se poser... On vous en parlait dans cet article : 5 questions à se poser avant de se faire tatouer .

Les doigts, ça veut tout dire et rien dire. Il y a pas mal de zones différentes sur ce bel appendice que nous avons par 10 (pour la plupart d'entre nous) : les doigts.

Vous comptez tester un tattoo sur cette petite zone pour établir le niveau de douleur et le comparer à un plus gros tattoo que vous avez envie de faire sur la cuisse?

La peau est très fine, il est difficile de faire quelque chose de net et précis, l'encre peut baver facilement. Donc, on vous conseille de ne pas venir avec une idée de dessin très détaillé sinon vous allez vite devoir faire face à des questions du genre "Waw t'as fait un tatouage? C'est cool...c'est quoi en fait?"

3. Il faudra faire des retouches

La difficulté avec le tatouage dans les zones où la peau est très fine, c'est que le tatoueur risque d'y aller trop profond (et de faire baver le tattoo) ou d'y aller trop peu profond (et que du coup en cicatrisant, toute l'encre s'en aille).

Donc le travail est rude et ardu pour le tatoueur et il est important de bien le choisir, de bien en parler avec lui avant et de regarder son travail (sur insta, facebook, le site du salon, ce n'est pas ça qui manque!).

De toute façon, vous devrez y retourner pour faire des retouches vu la difficulté de la zone. Alors préparez-vous : vous allez souffrir.