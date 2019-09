NYX Professional Makeup se prépare pour Halloween

NYX Professional Makeup a fait appel à la maquilleuse star Ve Neill pour imaginer des mises en beauté horrifiques pour Halloween.

La marque de cosmétiques colorés a dévoilé "Wonderland After Dark", inspiré du classique "Alice au Pays des Merveilles". Les amateurs de beauté qui auraient peur de se lancer pourront tester les looks terrifiants virtuellement à partir du 1er octobre, sur le site internet NYX Professional Makeup.

Ve Neill, connue pour son travail sur les films à succès comme "Hunger Games" ou "Beetlejuice", a pensé six looks différents. Chacun s'inspire d'un personnage du conte de Lewis Carroll et s'accompagne d'un tutoriel digital exclusif présentant les différents éléments vendus sous forme de lot. Chaque personnage imaginé par la star comprend une teinte phosphorescente grâce au "Glow-On Lip Gloss", qui permet d'illuminer les visages dans la nuit.

Parmi les personnages proposés, on note un joker appelé Ace & Spade, un zombie Alex et un drôle de lapin surnommé Bunni. Un vampire-reine de cœur, un squelette nommé Topsy-Turvy et un chat psychédélique Kitty Kat viennent compléter la galerie de personnages.

"Ve Neill est la définition ultime d'une véritable artiste du maquillage", a souligné Yann Joffredo, président de la marque NYX Professional Makeup, dans un communiqué.

La marque NYX est habituée aux collaborations artistiques: elle a précédemment lancé des collections avec la drag queen Aquaria (Giovanni Palandrani) et la vloggeuse Alissa Ashley.