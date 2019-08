Millie Bobby Brown prépare une gamme de beauté végane

L'actrice de 15 ans, révélée par la série "Stranger Things", est la dernière célébrité en date à se lancer dans ce secteur très porteur.

Millie Bobby Brown a annoncé le nom de sa gamme de soins et de produits de beauté: elle s'appellera Florence by Mills, comme le rapporte WWD. Cette annonce fait suite à plusieurs Stories postées sur Instagram par la comédienne évoquant ce projet.

Cette nouvelle marque, qui porte le nom de son arrière grand-mère Florence, vise une clientèle adolescente. Elle est végane et garantie sans cruauté animale. Florence by Mills devrait comprendre des soins pour le visage et les yeux, sans oublier du maquillage à prix abordables, entre 10 et 34 dollars (entre 9 et 30 euros).

"Je voulais prendre cette place parce qu'il y a un espace vacant dans le marché pour les jeunes", a confié Millie Bobby Brown à WWD.

Et d'ajouter qu'elle ne trouvait jamais de produits vraiment adaptés à sa peau par le passé.

Cette nouvelle marque s'inscrit dans une longue liste de coups médiatiques menés par l'adolescente, qui a été choisie comme égérie pour la marque de bijoux Pandora courant août. Elle a aussi été recrutée par Converse pour une gamme de baskets Chuck Taylor All Stars personnalisables commercialisée en juillet. Elle a précédemment figuré dans des campagnes pour les marques Calvin Klein et Moncler.



On ne compte plus le nombre de célébrités qui se lancent dans les cosmétiques ces dernières années dans la lignée de Rihanna et Kim Kardashian, dont le compte en banque s'enrichit de millions avec leurs différentes marques de maquillages et de parfums. Au cours des derniers mois, les chanteuses Lady Gaga et Kylie Minogue ont elles aussi fait leur entrée dans cet univers très concurrentiel, alors que Ciara et Cardi B pourraient développer leurs propres marques de cosmétiques dans les prochains mois.