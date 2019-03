Love Beauty and Planet, la nouvelle marque de cosmétiques vegan

Le groupe Unilever a officiellement présenté sa nouvelle marque de cosmétiques, Love Beauty and Planet, à la fois respectueuse du bien-être animal et de l'environnement. Pour son lancement en France, la marque vegan se concentre sur les soins pour les cheveux, le visage, et le sourire.

Une marque respectueuse de la peau des femmes, qui prend soin de la planète, et qui ne propose aucun ingrédient d'origine animale. C'est de cette façon que se présente Love Beauty and Planet, la nouvelle marque du groupe Unilever, qui s'adresse aux beauty addicts en quête de soins naturels avec des compositions adaptées.

"Love Beauty and Planet veut rassembler les femmes autour d'une même conviction : les rendre belles tout en apportant des gestes d'amour à la planète", souligne la marque dans un communiqué.

Pour ce faire, la nouvelle marque d'Unilever s'appuie sur quatre garanties : un approvisionnement éthique des huiles essentielles et des extraits naturels contenus dans les parfums de chaque produit, des formules jusqu'à 98% d'origine naturelle, jusqu'à 98% biodégradables, et 100% vegan, et des contenants entièrement recyclables conçus à partir de plastique recyclé.

Des ingrédients naturels aux vertus multiples

Love Beauty and Planet a sélectionné une poignée d'ingrédients naturels issus de filières éthiques pour la conception de ses soins pour les cheveux et le visage. Hydatration, détox, réparation : les fruits, les fleurs, et les herbes ont été choisis pour répondre aux besoins de chaque femme.

Les shampoings, les après-shampoings, les masques, les gels douche, ou encore les dentifrices proposés peuvent ainsi être formulés à partir de rose bulgare, de beurre de murumuru, de fleur d'ylang-ylang, d'huile de coco bio, de romarin bio, de vétiver, de fleur de mimosa, et d'eau de coco naturelle.

Les produits de la marque Love Beauty and Planet sont proposés à des prix accessibles. Il faut compter entre 6,99€ et 7,20€ pour un shampoing ou un après-shampoing, entre 4,99€ et 5,20€ pour un gel douche, entre 3,99€ et 4,20€ pour un masque en tissu pour le visage, ou encore entre 4,99€ et 5,20€ pour un dentifrice.