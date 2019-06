Les maquillages terrifiants de la collection Resort 2020 de Moschino

Jeremy Scott a fait dans le théâtral côté make-up pour présenter la collection croisière 2020 de Moschino, un défilé organisé pour l’occasion dans un studio hollywoodien.

Le créateur a présenté sa dernière collection pour la maison de luxe italienne dans l’emblématique studio Backlot des Studios Universal d’Hollywood, vendredi 7 juin en soirée. Ce défilé placé sous le signe de l’horreur a décliné le double thème d'"Halloween et de Desperate Housewives", proposant une masterclass d’esthétique à la fois grotesque, repoussante et glamour.



Les grands classiques de l’horreur étaient présents sous forme de rouge à lèvres noir, de traits d’eyeliner XXL et ultra-travaillés et de regards charbonneux grunge. Les mannequins Stella Maxwell et Mayowa Nicholas affichaient par exemple des traits d’eyeliner qui serpentaient jusque sur leurs joues, alors que les coupes ébouriffées tenaient le haut du pavé, tout comme les yeux chauve-souris ou le faux sang pailleté. Les cornes de diable et les fourches étaient aussi à la fête pour encore souligner le thème pourtant déjà assez évident.



Pour le côté "Desperate Housewives" du défilé, Jeremy Scott a créé une série de looks au maquillage plus discret qui misaient sur des coupes brushées, des carrés courts rebondis et des ombres à paupières pastel.

"J’adore le milieu du spectacle et les archétypes de la culture pop, c’est qui je suis", a lancé à WWD le créateur connu pour son approche osée de la beauté sur les podiums. "Mêler un défilé couture à l’horreur sur un véritable plateau hollywoodien et lui donner cette authenticité, c’est là que la mode prend vie."