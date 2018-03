Les beautés insolites de la Tokyo Fashion Week

Acuod by Chanu

L'esthétique punk était aux premières loges du défilé Acuod by Chanu, avec des accessoires capillaires rappelant les fermeture éclairs, des coupes iroquoises et autres nuques longues très années 80. L'un des mannequins arborait même un piercing de lèvre/joue en forme de fermeture éclair avec un regard charbonneux plus classique.

