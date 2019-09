La nouvelle collab beauté de Kylie Jenner et Balmain

Kylie Jenner livrera cette semaine sa collaboration haut de gamme réalisée avec la maison française pour sa marque Kylie Cosmetics.

La reine du make-up a travaillé en secret sur une gamme de beauté avec la maison de luxe Balmain. Elle sera dévoilée le 27 septembre, le jour du défilé printemps/été 2020 de Balmain lors de la Fashion Week parisienne. C'est sur Instagram que Jenner a partagé la nouvelle avec ses 147 millions de followers en postant un cliché la montrant aux côtés du directeur artistique de la griffe, Olivier Rousteing. Kylie arbore des paupières très colorées dans les tons de rose, bleu et violet, laissant imaginer une palette dans ces teintes pour la collection à venir.

Aucun détail concernant cette collaboration n'a été officiellement dévoilé. Mais WWD avance que cette gamme comprendra un rouge à lèvres et une palette d'ombres à paupières initialement inspirés par la combinaison rose pâle Balmain portée par la star lors de la cérémonie des Grammy Awards en début d'année.

"C'est vraiment la première fois que je collabore avec une maison de mode, et Olivier a créé tellement de looks incroyables", a confié Jenner à WWD dans un entretien.

"Nous avons travaillé ensemble sur tout le processus et nous étions toujours en lien vidéo pour évoquer les coloris et les échantillons ainsi que le design de l'emballage", a-t-elle précisé.

"C'est vraiment incroyable de travailler avec Kylie parce qu'elle a une vision très claire de ce qu'elle veut et qu'elle est très engagée dans son travail", a ajouté Olivier Rousteing.

Ce lancement sera un temps fort pour Kylie Cosmetics, une marque créée par la benjamine du clan Kardashian/Jenner en 2015, spécialisée au départ dans les kits pour les lèvres. Son succès a rapidement fait de Kylie Cosmetics une marque culte proposant des produits tant pour les yeux que pour le visage et les lèvres et même des accessoires.

Jusqu'à ce jour, la star s'était contentée de collaborations limitées à ses amies (notamment Jordyn Woods) et sa famille (Kim, Kourtney, Khloe Kardashian et sa mère Kris Jenner). De son côté, Olivier Rousteing est un habitué des collaborations haut de gamme: le directeur artistique français a déjà opéré des partenariats notamment avec L'Oréal Paris, H&M et Victoria's Secret pour Balmain.