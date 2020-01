Kylie Jenner collabore avec sa fille de deux ans pour sa dernière collection de make-up

Les clichés montrent Stormi en train de regarder un nuancier intitulé "Kylie Cosmetics Valentines Day Collection 2020" et une feuille de papier rose aux motifs papillons affichant le nom Stormi. La star des réseaux sociaux a simplement légendé le tout "Coming soon", laissant entendre que la petite fille aura bientôt sa collection éponyme . Encore un beau coup marketing pour la sœur cadette du clan Kardashian/Jenner.

Les liens du clan Kardashian

Ce n'est pas la première fois que la petite, qui fêtera ses deux ans en février, inspire sa maman. En février 2018, juste après sa naissance, Kylie Jenner avait dévoilé sa "Weather Collection" comprenant deux palettes appelées "Eye of the Storm" et "Calm Before the Storm", qui faisaient directement référence au prénom de sa petite princesse.

On sait que le clan Kardashian/Jenner aime travailler en famille mais la petite Stormi devient la plus jeune de la famille à être associée à la marque Kylie Cosmetics.

Sa maman s'était précédemment associée à sa grande sœur Kim Kardashian West pour une gamme de fragrances sortie par la marque KKW Fragrance. Elle a aussi plus d'une collaboration de maquillage à son actif avec sa sœur Khloe. Kylie avait recruté son autre sœur Kourtney pour une mini-collection en 2018, alors que sa mère Kris Jenner a pris la pose pour plusieurs de ses collections.

Une collection Stormi assurerait un beau début d'année à Kylie Cosmetics, suite à une année 2019 record. En novembre dernier, le géant Coty a annoncé qu'il allait devenir actionnaire majoritaire (51%) du catalogue de la pin-up, qui comprend les marques Kylie Cosmetics et Kylie Skin.