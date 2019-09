Kylie Jenner annule son apparition parisienne, mais livre un aperçu de sa collab Balmain

Kylie Jenner est malade, elle ne pourra donc pas participer au lancement de sa gamme de maquillage réalisée en collaboration avec la maison Balmain.

La femme d'affaires à la tête de l'empire Kylie Cosmetics devait être dans la capitale française ce 27 septembre pour le lancement officiel de sa collaboration cosmétique avec Balmain, aux côtés du directeur artistique de la griffe, Olivier Rousteing. Mais c'est sur Twitter qu'elle a annoncé le 25 septembre qu'elle sera dans l'impossibilité de participer à la Fashion Week parce qu'elle est malade.

"Cela me fend le cœur de rater ce défilé mais je sais que ma fabuleuse équipe et mes amis, qui sont présents pour l'événement, m'aideront à être là par l'esprit", a noté la star.

Et d'ajouter que "créer cette collection avec Olivier était un rêve".

Cette nouvelle gamme sera dévoilée sur le podium de la marque aujourd'hui. Elle sera utilisée pour réaliser les mises en beauté du défilé printemps/été 2020 de Balmain et sera commercialisée ce même jour.

A en croire WWD, la collection s'est inspirée de la combinaison rose pâle Balmain qu'arborait la jeune femme lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards. Les images et les vidéos postées sur le compte Instagram de Kylie Jenner montrent que cette collection comprendra une palette de neuf ombres à paupières, un lipstick liquide mat, un gloss, un crayon à lèvres et une palette de blush en poudre compacte. Elle se présentera dans un emballage rose pâle et crème très girly.