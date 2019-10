Kourtney, Kim et Khloé Kardashian dévoilent leurs nouvelles fragrances

Cette collection, qui sera commercialisée le 8 novembre 2019 , comprend un trio de parfums de 30ml présenté dans des flacons inspirés de la forme du diamant. Kim présente sa fragrance comme "fraîche et florale", Khloé évoque quant à elle une " senteur onirique alliant un mélange floral sucré et musqué pouvant être porté de jour comme de nuit". Kourtney a mis au point une alliance rafraîchissante de physalis, de jasmin et de vanille.

"Cette collection est vraiment spéciale parce que c'est ma première collaboration parfum avec Kourtney et Khloe pour ma ligne", a expliqué Kim sur Instagram à ses 150 millions de followers. "Travailler avec mes soeurs sur cette collection a été nostalgique", a commenté Kourtney sur son propre compte.

Il y a quelques mois, Kim s'était associée à une autre de ses soeurs, Kylie Jenner, pour lancer trois parfums 'Kylie Jenner by KKW Fragrance', mais la collection Diamond marque sa première collaboration parfum avec Khloé et Kourtney. Le clan est cependant habitué à travailler ensemble, tant pour leur émission de télé-réalité "Keeping Up With the Kardashians" que pour des collections de mode pour la marque Dash.

La 'Diamond Collection by Kourtney x Kim x Khloé' sera commercialisée sur le site de KKW Fragrance à partir du 8 novembre. Chaque flacon de 30ml coûtera 40 dollars, et le coffret renfermant les trois senteurs sera vendu quant à lui 110 dollars.