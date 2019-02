Coupes au carré et chignons romantiques en force sur le tapis rouge des Oscars

Lors de la 91ème cérémonie des Oscars, qui se tenait à Hollywood dimanche 24 février, les stars et les actrices les plus convoitées du moment ont rivalisé de glamour sur le red carpet.

Lady Gaga

Côté make-up, ombre à paupières lavande, une bonne dose d'highlighter et des lèvres rose bébé conféraient un look espiègle à Lady Gaga, qui affichait par ailleurs un chignon très sophistiqué.

SZA

La chanteuse SZA arborait un chignon tout en hauteur d'où jaillissaient quelques boucles romantiques. Côté maquillage, une touche d'ombre métallique au coin interne de l'oeil donnait un tour plus contemporain à son approche beauté.

Charlize Theron

Charlize Theron a oublié sa blondeur signature pour la soirée en dévoilant un carré court brun qu'elle a accompagné d'un lipstick rouge orangé parfaitement choisi et d'un teint mat.

Jennifer Lopez

La chanteuse et actrice Jennifer Lopez a encore une fois affiché son style signature alliant une peau brillante et bronzée à des lèvres nude, mais elle avait cette fois opté pour une élégante raie sur le côté.

Danai Gurira et Letitia Wright

Les cils baby-doll, les lèvres brillantes et le headband doré conféraient à Danai Gurira un look régalien, alors que Letitia Wright affichait une cascade d'épingles à cheveux brillantes pour un résultat tout aussi féerique.

Emma Stone

Regard cuivré et raie sur le côté, Emma Stone affichait un look moderne et frais.

Brie Larson

Brie Larson arborait un carré long blond ondulé ainsi qu'un teint halé et un sourire bordeaux des plus modernes.

Glenn Close

Glenn Close a fait sienne la tendance actuelle du maquillage monochrome dans les tons de rose avec un blush, une ombre à paupières et des lèvres assortis.

Emilia Clarke

Emilia Clarke a adouci son carré court avec une bonne dose de blush rose foncé et des lèvres assorties, sans oublier des yeux de chat.

Laura Harrier

Les lèvres corail de Laura Harrier ont enflammé le tapis rouge des Oscars. Elle aussi avait opté pour un chignon banane classique et glamour.

Diaporama disponible en cliquant sur la photo de couverture.