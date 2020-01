Le chanteur Liam Payne , ancien membre de One Direction, a commencé l’année dans la campagne Hugo Boss #MyTimeIsNow, qui vante les mérites de "Hugo Now". Le parfum sera lancé au mois de février.

L’actrice de la série "Euphoria" est depuis peu porte-parole de la marque Becca Cosmetics. La star, qui compte 1,7 million de followers sur Instagram , semble ravie : "Le highlighter liquide Becca a été mon tout premier illuminateur. Je l’achetais quand je me faisais un smoky eye bleu foncé au lycée. À l’époque, je passais des heures à consulter des vidéos youtube pour apprendre à me faire de fausses cicatrices avec de l’adhésif".

HBO's Official Golden Globes After Party - Red Carpet - © Phillip Faraone - AFP

Nicholas Hoult

Cosmétiques: les visages qui marqueront l'année 2020 - © Rachel Murray - AFP

Avec la star italienne Alice Pagani, l’acteur britannique Nicholas Hoult (à ne pas confondre avec Nicolas Hulot) forme le "couple Emporio Armani". Ils représentent les parfums "Stronger With You Freeze" pour lui et "In Love With You Freeze" pour elle.

"Nicholas Hoult incarne à la perfection l’esprit Stronger With You Freeze", se réjouit la marque, qualifiant la fragrance "d’énergique, fraîche et dynamique".