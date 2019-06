Cosmétiques : L'Oréal joue la carte de la transparence avec la plateforme "Au cœur de nos produits"

Dans un souci de transparence vis-à-vis des consommateurs, le groupe L’Oréal annonce le lancement de la plateforme "Au cœur de nos produits" en Français et en Anglais.

A la clé ? La possibilité pour chacun d’avoir un regard permanent sur la composition des cosmétiques du groupe, ainsi que sur les ingrédients utilisés.

L’Oréal Paris, Kiehl’s, Maybelline New York, Yves Saint Laurent Beauté, Lancôme, ou encore Biotherm, sont autant de marques appartenant au groupe L’Oréal qui présentent chaque année une multitude de produits en matière de make-up, de soins pour le visage et le corps, de parfums, ou encore de soins solaires. L’Oréal lance aujourd’hui une plateforme pour permettre aux consommateurs d’accéder aux informations concernant la composition des produits d’hygiène et de soin, les ingrédients utilisés, ou encore les engagements du groupe en termes de sécurité.

"A travers ce site, nous avons la volonté de fournir avec transparence une information claire et sincère à nos consommateurs, fondée tant sur nos connaissances approfondies des ingrédients cosmétiques héritées de plus de 100 ans de recherche, que sur des réalités scientifiques reconnues", explique Hervé Navellou, directeur général de L’Oréal en France.

La plateforme met essentiellement l’accent sur la façon dont les produits sont composés et fabriqués.

Parmi les ingrédients mis en avant, L’Oréal met l’accent sur les parabènes, l’huile de palme, les filtres solaires, les colorants permanents pour les cheveux, les silicones, ou encore les huiles minérales. Chaque ingrédient est accompagné d’une fiche complète et détaillée pour connaître leur provenance, leurs différents usages, et – si nécessaire – les raisons pour lesquelles ils sont pointés du doigt. Le tout accompagné de leur désignation sur le packaging pour permettre à chacun de les retrouver facilement.

L’Oréal précise qu’un formulaire est mis à disposition des internautes afin que ceux-ci puissent poser toutes les questions souhaitées, et que la plateforme sera enrichie au fil du temps. Celle-ci est accessible depuis le site de L’Oréal en français et en anglais (https://au-coeur-de-nos-produits.loreal.fr).