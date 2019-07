Ces stars qui nous bombardent de produits de beauté

Une sélection de musiciens qui mettront le secteur des cosmétiques au diapason cet été… Mais veut-on vraiment qu’ils s’investissent dans le monde des cosmétiques ? Si cela n’apporte pas de réelle plus-value (bio, naturel, vegan), on n’est pas sûr d’être intéressé.

​​​​​​​Kylie Minogue

La star de la pop Kylie Minogue a récemment lancé les 5 produits de la ligne 'Kylie'. Les produits, parmi lesquels une huile hydratante pour les lèvres, un gloss pailleté, un illuminateur, une encre à lèvres et un trio de fards métallisés, ont été présentés il y a quelques jours, au moment de la sortie de l’album "Step Back in Time : The Definitive Collection".