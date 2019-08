Ces célébrités qui ont fait bouger l'industrie cosmétique en août

Les projets beauté des célébrités sont devenus incontournables et il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle collaboration ou ligne de cosmétiques ne soit annoncée. Voici trois des principales nouveautés du mois de ce mois d'août 2019.

Millie Bobby Brown L'actrice Millie Bobby Brown ("Stranger Things"), âgée de 15 ans, a annoncé le lancement de sa propre ligne de produits de beauté et de soins de la peau, baptisée "Florence by Mills". Cette ligne de produits végans et non testés sur des animaux propose à la génération Z des solutions cosmétiques et de soins de la peau qui sont à la fois sains, simples et amusants. "Je souhaite que mes produits de beauté représentent l'individualité de chacun", a déclaré l'actrice à ses 27,8 millions de followers dans une vidéo de présentation de la marque sur Instagram. Le lancement de Florence by Mills est prévu d'ici la fin du mois.

Zoë Kravitz Autre actrice, mais aussi chanteuse et mannequin, Zoë Kravitz s'est associée à YSL Beauté pour proposer une ligne de six rouges à lèvres. WWD a révélé le fruit de la collaboration: une série de trois nuances rouges et trois nuances chair, avec une gamme de finitions différentes. La première de ces nuances, une couleur palissandre appelée "Arlene's Nude", est disponible depuis le 21 août 2019. Quant au reste de la collection, YSL a laissé entendre qu'il serait disponible dès septembre.