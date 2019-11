Brad Pitt, nouvel ambassadeur de Brioni

Brioni, que l’on connaît notamment pour ses costumes haut de gamme, a enrôlé Brad Pitt comme nouvel ambassadeur mondial. L’acteur et producteur américain sera la star de la prochaine campagne de la maison italienne, à découvrir dans les prochaines semaines.

Entre Brioni et Hollywood, les liens ne cessent de se resserrer au fil des années. Après Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, ou encore Harvey Keitel, pour ne citer qu’eux, la maison italienne a fait appel à un autre grand nom du cinéma pour sa prochaine campagne, Brad Pitt. L’acteur américain devrait porter les costumes et autres créations de la marque dans une série de clichés en noir et blanc, comme il est de coutume depuis plusieurs saisons.

C’est sur son compte Instagram que la maison italienne a fait part de la nouvelle, accompagnant l’annonce d’un cliché de Brad Pitt sur tapis rouge. En mai dernier, à l’occasion du Festival de Cannes, le héros de "Once Upon a Time… in Hollywood" portait justement un costume noir surmonté d’un nœud pap' signé… Brioni.