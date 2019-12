Best of 2019: Kendall Jenner reste la top la plus populaire au monde

Difficile de détrôner Kendall Jenner en tant que top la plus suivie sur les réseaux sociaux: la brune jouit d'une popularité hors norme sur Instagram, Facebook et Twitter, avec au cumul plus de 164 millions de followers.

En témoigne la deuxième du classement, Gigi Hadid, autre star des podiums, qui doit se satisfaire de "seulement" plus de 64 millions de followers, tous réseaux sociaux confondus. Elle devance Cara Delevingne (près de 60 millions), Chrissy Teigen (près de 39 millions) ou encore Emily Ratajkowski (plus de 32 millions).

Notons que de nombreuses mannequins, ou plutôt ex-mannequins que l'on retrouve encore dans des campagnes publicitaires mais qui ne défilent plus, apparaissent dans ce classement et font même de l'ombre à leurs cadettes. C'est notamment le cas de Tyra Banks, 6e du classement avec près de 30 millions de followers, Gisele Bündchen, 8e avec plus de 26 millions d'abonnés, ou Miranda Kerr, 9e avec un peu plus de 25 millions d'abonnés.