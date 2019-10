Bella Hadid et Naomi Campbell à Paris

La semaine de la mode parisienne s'est une fois de plus révélée riche en matière de défilés, présentations d'exception et soirées grandioses. Des événements que de nombreuses icônes de mode, dont Bella Hadid et Naomi Campbell, superstars dans la capitale française, n'ont pas hésité à partager avec leurs fans sur les réseaux sociaux.

Si Bella Hadid était moins présente sur les podiums ces dernières saisons, elle a fait un retour très remarqué pour cette Fashion Week, défilant pour Lanvin, Mugler, Off-White, Balenciaga ou encore Vivienne Westwood. Particulièrement contente de passer du temps dans la capitale, la top américaine a joué les touristes au pied de la Tour Eiffel prenant plusieurs clichés avec la mention: "Notre nouvel appartement français". Une pause bien méritée car la jeune femme a enchaîné les shows à New York et Milan avant de s'illustrer dans la capitale française.

Les mannequins actuelles ont été éclipsées par une supermodèle des années 90 (et quelle supermodèle!) lors du défilé Saint Laurent , qui avait cette saison encore la Tour Eiffel comme toile de fond. C'est Naomi Campbell qui a surpris tout le monde lors du dernier passage du show, déambulant comme elle sait si bien le faire dans un sublime smoking scintillant. Une présence d'exception qui a marqué les esprits. L'icône a participé à d'autres défilés durant cette semaine de la mode parisienne mais au premier rang cette fois, parmi lesquels Off-White, Valentino et L'Oréal Paris.

Adut Akech, des podiums au street style

La top australo-soudanaise Adut Akech fait partie des mannequins les plus sollicités depuis le coup d'envoi de ce Fashion Month consacré à la saison printemps-été 2020. Incontournable à New York, Milan et dans une moindre mesure Londres, la jeune femme a fait le show sur les podiums de Saint Laurent, Lanvin, Off-White, Isabel Marant, Givenchy ou encore Comme des Garçons à Paris. Entre deux shows, le mannequin s'est également fait remarquer pour ses looks du quotidien, dont un costume gris orné de fleurs signé Dries Van Noten.