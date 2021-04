Quels sont les noms de chiens les plus populaires en Belgique ?

Pouvez-vous deviner quels sont les 10 noms les plus donnés aux chiens en Belgique… ?

Les chiens sont les meilleurs amis de l’homme et, même si les chats les rattrapent en termes de succès, ils restent chers à notre cœur. Saviez-vous d’ailleurs que le chien déclaré le plus beau selon la science est le dalmatien ?

Si vous venez d’adopter un chien (en refuge, c’est toujours mieux), vous avez peut-être besoin d’un peu d’aide pour trouver un nom. La marque Just Russel de nourriture personnalisée pour chiens (oui, ça existe) a fait une étude sur plus de 30.000 chiens (en Belgique et aux Pays-Bas) pour connaître les noms les plus donnés à nos amis à 4 pattes.

Voici la liste des noms les plus populaires :