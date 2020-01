Ménopause: un apport en magnésium pour faire baisser le risque de coronaropathie mortelle ?

Selon une nouvelle étude américaine, les femmes dont le régime alimentaire est riche en magnésium feraient face à un risque moins élevé de maladies coronariennes mortelles après la ménopause.

Les recherches se penchent sur 153.569 femmes ménopausées, âgées en début d'étude de 50 à 79 ans et interrogées sur leur consommation de magnésium via un questionnaire. Cet échantillon a été suivi pendant plus de 10 ans pour dénombrer les cas de maladies coronariennes et de crises cardiaques subites et fatales.