Les hommes écolos séduisent plus, et c'est prouvé!

Un homme qui agit pour la planète est plus séduisant aux yeux des femmes.

L'influence du genre dans la consommation et l'intérêt pour l'environnement a déjà été démontrée par de nombreuses études : les femmes sont plus concernées par l'écologie que les hommes. Les femmes font plus d'achats écoresponsables et participent plus à des actions écologiques que les hommes : ce fait est déjà bien documenté. Pourtant, une récente étude publiée chez Psychology & Marketing montre que chez les femmes hétérosexuelles, l'écoresponsabilité est un critère de séduction pour choisir leur partenaire de vie.

Assumer son engagement pour l'environnement est plus séduisant Menée sur un échantillon de 1500 Américains, l'étude met en évidence qu'un homme écoresponsable est perçu comme plus altruiste, fidèle et bon père de famille, autant de qualités qui font de lui un partenaire de vie idéal pour une relation à long terme. L'étude a par exemple exposé à 200 femmes des produits verts et des produits conventionnels. On leur a demandé ensuite comment elles imaginaient le propriétaire de ces produits.Les résultats montrent qu'il était perçu comme plus féminin mais qu'il n'était pas considéré comme moins masculin pour autant. Ainsi, le signal de féminité envoyé par le comportement écologique n'est pas négatif et constituerait même un atout de séduction pour les hommes qui l'adoptent.

Un stéréotype qui a la vie dure L'étude précise que les valeurs de l'altruisme, de l'empathie et de la coopération sont toujours majoritairement associées au féminin et que ce sont ces valeurs qui poussent les femmes à adopter plus de comportements écoresponsables que les hommes. Cependant, contrairement aux craintes des hommes, l'étude montre que les attributs généralement associés au féminin et présents chez un homme seraient perçus positivement par les femmes. L'étude conclut en suggérant l'utilisation de ces résultats comme un levier pour inciter les hommes à s'investir davantage dans les comportements écoresponsables. En effet, dans le cadre des relations hétérosexuelles, les préférences des femmes ont tendance à modifier le comportement des hommes, qui s'adaptent aux attentes du genre opposé pour trouver un partenaire. Les auteurs affirment qu'il est urgent de rallier les hommes à la cause écologique, au regard des accélérations de la dégradation de la planète.