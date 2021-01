Le diagnostic de peau en ligne, rencontre avec Doris Ganser

Froid, manque d’air ou de soleil : notre peau n’est pas toujours en pleine forme durant l’hiver. L’institut Babelicot, qui a ouvert ses portes pendant le confinement, propose un diagnostic de peau en ligne et conseille des produits adaptés aux besoins de chacun.e.

Créer son projet en temps de confinement

Lors du premier confinement, Doris Ganser apprend que son CDD en tant qu’esthéticienne et hôtesse d’accueil dans un spa huppé ne sera pas prolongé. Elle décide de lancer son propre projet: "j’ai pris cette rupture comme un tremplin qui allait me pousser à me réaliser. J’allais pouvoir prendre le temps de discuter avec mes clients, échanger après un massage, l’adapter sur-mesure et m’offrir le luxe de pouvoir proposer des soins 100% naturels et bio, qui me correspondent tant." C’est à ce moment que l’institut Babelicot voit le jour.

Suite au second confinement, la Liégeoise a entrepris la création de son e-shop, où elle propose des produits naturels et bio. Et comme elle ne peut pas voir ses client.e.s, elle réalise un diagnostic de peau, en ligne.

Lire aussi : 2021 : quand la beauté revient (vraiment) à l’essentiel

On a testé

À force d’être confinée, notre peau est dans un piteux état l'hiver (sèche et terne). Et trouver une marque de cosmétiques naturels qui nous convient, ce n’est pas toujours évident… Au vu de ces deux constats, on s’est dit que tenter un diagnostic de peau en ligne nous permettrait peut-être d’y voir plus clair.

À travers un petit questionnaire disponible sur son site internet, Doris propose de réaliser gratuitement un diagnostic de peau, adapté à toutes et tous. Elle pose des questions sur nos habitudes maquillage au quotidien, nos cosmétiques, l’état de notre peau actuellement, etc. Une fois les réponses envoyées, elle réalise une fiche personnalisée avec ses constats et des conseils. En ce qui nous concerne, elle constate que nous avons la peau à tendance déshydratée et sèche.