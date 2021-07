Guinness des records : la piscine la plus profonde du monde à Dubaï

Plus haute tour, plus large fontaine : Dubaï a enregistré cette semaine un nouveau record mondial, celui de la piscine de plongée la plus profonde au monde, l'émirat du Golfe cherchant à attirer de nouveaux touristes en pleine pandémie.

"C'est une piscine de 60 m de profondeur, soit 15 m de plus que toute autre piscine au monde, et deux fois plus grande", a déclaré Jarrod Jablonski, qui gère le projet.

Lumières et musique d'ambiance, l'attraction abrite deux "habitats sous-marins". Les plongeurs peuvent explorer les fonds d'une cité perdue reconstituée jonchés d'objets de la vie courante et recouverts d'une végétation abondante.

"On voulait rappeler l'héritage de la plongée en apnée aux Emirats" et de "la pêche à la perle", d'où la forme en huître de la structure externe, a expliqué le directeur, expatrié américain originaire de Floride. Une séance d'une heure coûte entre 500 et 1.500 dirhams (entre 115 euros et 345 euros).

En 2019, Dubaï avait accueilli plus de 16 millions de touristes. Avec le lancement en octobre de l'Exposition Universelle, l'émirat espère faire le plein de visiteurs après une année et demie de crise sanitaire.