Une marque française qui utilise des produits naturels pour permettre aux peaux mixtes à grasses de retrouver un équilibre et une douceur. Le tout avec des ingrédients bio, on dit oui ! La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress, les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène. Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l’acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté Tendance continue la série d’articles mettant en avant des marques qui méritent qu’on parle d’elles pour diverses raisons : locales, utilisant des produits naturels, des produits bio. Elles ont chacune plusieurs très bons arguments pour qu’on les insère dans la liste des cadeaux cette année (ou pour soi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même). Les produits sont testés par deux journalistes, l’une à la peau sèche et l’autre à la peau mixte.

Guérande, l’aide de la mer pour réguler nos peaux Guérande : des soins naturels qui nous viennent des Marais salants - © Vincent Jary - Getty Images Vous l’aurez compris au nom, cette marque française base ses produits sur toutes les bonnes choses que l’on trouve dans les Marais salants, ces installations permettant de récolter le sel de mer. On y trouve principalement 3 minéraux actifs dans les produits : Les Eaux-Mères en isotonicité contribuent à réguler l’équilibre naturel de l’épiderme et à stimuler son renouvellement cellulaire.

La Salicorne Verte , riche en vitamine A, acides aminés, magnésium et zinc, favorise le maintien de l’hydratation et la souplesse de la peau (d’ailleurs on peut aussi la manger, c’est très bon pour accompagner un poisson !)

Le binôme Sel de Guérande + Sel de Zinc a une action purifiante et sébo-régulatrice. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guérande Cosmétiques (@guerandecosmetiques)

Les peaux mixtes et grasses ont une fâcheuse tendance à sécréter trop de sébum qui bouche les pores de la peau et l’asphyxie : imperfections, brillance, pores dilatés, points noirs ou boutons… C’est pour cela qu’ils ont également intégré de l’extrait de phytoplancton breton qui piège l’excès de sébum et apporte ses propriétés matifiantes. Vous l’aurez compris, les produits sont made in France !

On a testé pour vous ces produits Guérande Le masque visage Coup d’Éclat – YUKA : 65/100 – INCI Beauty : 15,3/20

Masque Coup d'eclat - © Guerande "Élaboré principalement à partir d’ingrédients d’origine naturelle (99%), il apporte un véritable bain d’hydratation à votre visage et laisse la peau lumineuse et lissée." Notre avis Peau sèche Des deux masques reçus, c’est celui qui est le plus adapté à ma peau et qui la laisse douce. L’odeur n’est pas trop forte et heureusement parce que le petit côté naturel qui vient de la mer pourrait m’incommoder. J’aurais besoin d’un soin un peu plus hydratant encore comme ma peau est particulièrement sèche. Peau mixte Ayant la peau mixte, j’utilise les deux masques en même temps en fonction des besoins de différentes zones de mon visage. Un combo parfait. J’applique le masque " visage pureté " sur la zone T pour matifier et nettoyer les pores. La sensation de fraîcheur et de netteté est immédiate ! Sur les parties du visage un peu plus sensibles comme les joues, j’applique le masque " visage coup d’éclat " qui est hydratant et réconfortant. Il m’arrive d’utiliser le masque coup d’éclat 2 fois par semaine sur tout le visage pour revitaliser ma peau. Le masque pureté ne s’utilise quant à lui qu’une fois par semaine sinon il peut être irritant.

Le masque Pureté – YUKA : /100 – INCY Beauty : /20

Masque Pureté - © Guérande "Pour prendre soin du visage après un gommage, le masque pureté est un soin hebdomadaire qui permet à la peau de retrouver son équilibre et sa beauté naturelle." Notre avis Peau sèche Ce masque n’était pas du tout adapté à ma peau sèche, je l’ai malgré tout essayé mais mon visage n’a pas apprécié. Il en est ressorti rouge et ma peau tirait. Pas adapté aux peaux sèches ! Peau mixte J’ai également testé le gommage pour le visage. Ses grains fins permettent un nettoyage en profondeur des pores, sans être agressifs pour ma peau mixte. Au rinçage, on sent d’ailleurs un film de douceur qui enveloppe le visage. La peau est nette, douce sans aucune sensation de tiraillement. Un coup de cœur !

Crème de mains beauté – YUKA : 41/100 – INCY Beauty : 11,3/20

Crème de main beauté - © Guérande "La crème de beauté Mains Guérande est avant tout un soin des mains hydratant. Certifiée bio, elle est également adoucissante et convient parfaitement au soin des pieds qui sont eux aussi des zones du corps soumises aux agressions extérieures." Notre avis Peau sèche Je suis un peu déçue de la note Yuka parce que j’aime beaucoup utiliser cette crème pour les mains. Elle hydrate très bien mais ne laisse pas de film gras sur la peau, après 2 minutes on peut utiliser ses mains sans craindre de laisser des taches de graisses partout. Peau mixte Que dire de plus à part que cette crème ne me quitte plus tant je l’adore ! Elle a tout ce qu’on demande d’une crème pour les mains : elle ne colle pas, pénètre rapidement tout en étant parfaitement hydratante. Elle possède l’odeur signature de la marque que j’aime beaucoup. Un sans-faute.

Baume corps Peaux sèches – YUKA : 39/100

Baume pour le corps - © Guérande "Pour les Peaux sèches à très sèches le Baume corps Guérande a une texture agréable très douce et fondante qui hydrate durablement et nourrit intensément." Notre avis Peau sèche À nouveau, la note yuka est décevante et interpellante sachant que le produit est étiqueté bio et 99% naturel. La note est basse à cause de la présence d’un parfum allergisant (Salicylate de benzyle). La crème a une texture un peu beurre mais pas trop, elle pénètre facilement dans la peau et laisse cette fois un film gras protecteur qui me convient très bien. L’odeur est un peu perturbante, je ne m’y suis pas encore habituée mais c’est très personnel. Peau mixte C’est LE baume parfait pour l’hiver ! Riche et onctueux, c’est un plaisir de se tartiner le corps avec. La peau reste toute douce et parfaitement hydratée jusqu’au lendemain. Je recommande de l’utiliser le soir, il est assez gras. On retrouve l’odeur douce et fraîche de la marque Guérande.