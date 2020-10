Fards, palettes et make-up sourcils bio et naturels : on a fait le test pour vous - © Anna Galkovskaya / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Avec le confinement, beaucoup se sont tournés vers plus de naturel et de bio et le maquillage ne fait pas exception. Nous avons testé pour vous différentes marques de make-up bio et naturel et voici notre avis. Deux journalistes à la peau différente, l’une peau sèche et l’autre peau mixte, ont déjà testé des fonds de teints et bb crèmes, des mascaras et crayons pour les yeux et des poudres (libres ou compactes) et des concealers, le tout certifié bio et naturel dont les marques sont disponibles en Belgique soit en magasin, soit par internet. Vous trouverez ici des infos sur les marques, le type de produit (bio, naturel, vegan, cruelty-free), la note Yuka et/ou INCI Beauty, la promesse du produit et les deux avis des testeuses que nous appellerons PS (peau sèche, sourcils blonds et yeux bleus) et PM (peau mixte, sourcils bruns et yeux verts) .

Fards à paupières Boho Boho Green Make-Up, conçue par Vincent Honnart et Christèle Bombana, est une marque de maquillage naturel, certifiée biologique. Depuis repris par Hanane Bourimi et Vincent Riberi qui ont à cœur de faire fleurir la marque avec encore plus de produits bon pour le corps et la planète. Les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique et de ressources renouvelables, transformés selon des procédés respectueux de l’environnement. De plus, le groupe LÉA NATURE, 1er fabricant français indépendant de produits bio et naturels, éco-responsables, en alimentation et cosmétique depuis 26 ans, a réalisé l’acquisition de BOHO il y a un an. La marque a le label Cosmébio qui garantit 95% d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle. Leur but est de proposer des produits bio, les plus écologiques et éthiques possibles à un prix raisonnable.

Fard à paupière 203 - © Boho L’avis de la rédac sur les fards à paupières 203 et 114 Note Yuka : 83/100, note INCY Beauty : 15,4/20 Bio, naturel, vegan et made in Italie La promesse : "Soyeuses et veloutées, nos ombres à paupières bio facilitent l’application et offrent un rendu professionnel (excellente pigmentation & longue tenue). Nos ombres à paupières bio nacrées illuminent le regard par le biais de pigments réflecteurs de lumière."

PS : La promesse est très bien remplie, j’adore leurs couleurs et les reflets que ça donne sur la paupière en fonction de la luminosité. Facile à appliquer et très belle pigmentation !

PM : Ça fait des années que j’adore ce produit, moi qui ai des allergies aux yeux, ça respecte vraiment ma peau tout en étant efficace : bien pigmenté et bonne tenue. La matière s’étale facilement.

Dr. Hauschka En 1967, lorsque la Cosmétique Dr. Hauschka est apparue sur le marché, la certification pour la cosmétique naturelle et biologique n’existait pas encore. Mais aujourd’hui, la marque a le label NATRUE, active à l’échelle internationale depuis 2007 et qui distingue la cosmétique naturelle, la cosmétique naturelle et biologique, qui doit contenir au moins 70% d’ingrédients biologiques, et la cosmétique biologique qui doit en contenir au moins 95%. Une transparence importante pour les consommateurs puisque le bio prend de plus en plus une tournure d’industrialisation qui perd les acheteurs dans des labels et jargon marketing à la limite du mensonger. Les produits de Dr. Hauschka sont composés d’ingrédients naturels, bio le plus possible et parfois même de plantes en biodynamie dans leur propre jardin de plantes médicinales ou leur ferme. Pour ce qui est du reste, les ingrédients proviennent soit de cueillettes sauvages dans le Jura, soit de projets de cultures biologiques dans le monde entier ou encore de partenaires.

La palette yeux et sourcils Caillou - © Dr. Hauschka L’avis de la rédac sur la palette yeux et sourcils Note INCY Beauty : 14,2/20 Bio, naturel, cruelty-free et made in Allemagne La promesse : "Une palette qui sait tout faire – cette Palette Ombres à Paupières met en valeur vos yeux comme vos sourcils. Avec ces quatre nuances mates assorties, toutes les fantaisies sont permises, de l’ombre discrète au regard smocky. La Palette Ombres à Paupières inclut un mini-applicateur au bout arrondi pour maquiller les paupières et une extrémité biseautée destinée aux sourcils. La Palette Ombres à Paupières Dr. Hauschka est aussi compacte qu’universelle."

PS : Un petit peu déçue par la palette, les couleurs ne vont pas du tout à mes sourcils blonds et la pigmentation ne m’a pas transcendée.

PM : Maquillage léger et naturel, il s’étale et se travaille facilement. La pigmentation est correcte et c’est top pour les sourcils aussi (s’applique facilement). Il n’y a pas de chute de matière sous l’œil quand on l’applique.

Ombre à paupières 07 - © Dr. Hauschka L’avis de la rédac sur les ombres à paupières 06, 07 et 08 Note INCY Beauty : 15,6/20 Bio, naturel, cruelty-free et made in Allemagne La promesse : "Un fard à paupières aux couleurs chatoyantes qui illuminent les yeux. Utilisez-la seule ou associée à un Trio Ombres à Paupières pour plus d’intensité dont la nuance la plus claire est aussi idéale en highlighter. Aux nuances intenses des pigments minéraux s’ajoute une agréable sensation de douceur et de velours sur la peau."

PS : Coup de cœur pour l’ombre 08 (dorée), pigmentation top, s’étale facilement, tient toute la journée. Les autres couleurs n’étaient pas adaptées pour la couleur de mes yeux mais tenue et pigmentation aussi bien. Le plus, le petit miroir avec chaque ombre et le petit pinceau pour appliquer, c’est franchement top et super pratique !

PM : Tout comme la palette, j’ai beaucoup aimé les ombres à paupières, elles s’étalent bien et ont de jolis reflets avec une bonne pigmentation. On n’est pas obligée de remettre trois fois pour que cela donne quelque chose.

ZAO Zao Make-Up a été cofondée en 2012 par 4 amis amoureux de la nature et conscients de l’impact de notre consommation sur l’environnement. Elle est la première marque de maquillage rechargeable, 100% naturelle et certifiée bio par Ecocert. Les produits cosmétiques de Zao sont formulés à partir de composants actifs naturels tels que des huiles végétales, des cires, des extraits végétaux (bambou, beurre de karité, abricot, maïs, etc.), sans ajout de conservateur ni de parfum de synthèse.

L’avis de la rédac sur la palette " Clin d’œil n°1 "

Palette " Clin d'œil n°1 " - © Zao Note INCY Beauty : 16,3/20 Bio, naturel, vegan et made in Italie La promesse : "Zao vous propose 23 ombres à paupières rectangulaires (disponibles uniquement en recharges), vous permettant ainsi de composer votre duo idéal dans la bambou box duo et de recharger les 10 ombres à paupières de votre palette 'Clin d’œil n°1'."

PS : Pas vraiment de promesse mais on sait à quoi s’attendre d’une palette d’ombres à paupières. Sympathique sans être transcendant, la pigmentation n’est pas la même pour toutes les couleurs, certaines sont tops et d’autres il faut franchement y aller pour récupérer de la matière. J’aime beaucoup le concept de créer sa palette soi-même avec les couleurs qu’on aime et qu’on est sûre d’utiliser.

PM : Les ombres sont super pigmentées, tant les mattes que les irisés ! Beau choix de couleurs qui permet de faire pas mal de make-up différents : du plus naturel au regard sophistiqué. J’adore !

Lavera À une époque où le bio ne faisait pas beaucoup parlé de lui, Thomas Haase a commencé à développer des cosmétiques efficaces et 100% naturels, et a développé la marque Lavera le 23 novembre 1987. Les cosmétiques naturels certifiés bio par Natrue, vegan et cruelty free sont fabriqués en Allemagne, dans la région de Hanovre. La gamme des matières premières bio de lavera comprend plus de 300 ingrédients végétaux ! Les produits de la Marque sont disponibles en magasins bio et distribuée par Holland Pharma.

Le crayon sourcil 02 blonde - © Lavera L’avis de la rédac sur le crayon sourcil 02 blonde Note Yuka : 100/100, note INCY Beauty : 17,7/20 Bio, naturel, vegan et made in Allemagne La promesse : "Une ligne de sourcils nette ouvre le regard et révèle les contours du visage en lui donnant du caractère. Le crayon pour sourcil Eyebrow Pencil redessine les sourcils. Il les définit, unifie les petits défauts et apporte la touche finale au maquillage des yeux. Sa texture aux ingrédients bio, comme l’huile de jojoba bio et le beurre de karité bio donne au crayon cette texture douce, agréable pour une tenue longue durée."

PS : Très difficile de trouver des crayons dans ma teinte de sourcil entre le blond et le châtain, celui-ci est super chouette. Gras, il glisse bien et permet de donner un peu plus de consistance à mes sourcils sans que ce soit flagrant. J’aime beaucoup !

PM : Ce n’est pas du tout ma couleur de sourcil donc pas testé.

Le Style & Care Gel Blonde - © Lavera L’avis de la rédac sur le Style & Care Gel Blonde Note Yuka : /100, note INCY Beauty : 14,6/20 Bio, naturel, vegan et made in Allemagne La promesse : "Leyebrow Styling Gel colore, redéfinit et protège les sourcils en un seul geste. Sa teinte Brun noisette est parfaitement adaptée à toutes les couleurs de sourcils."

PS : Pas mal du tout mais un peu trop gel à mon goût, il faut l’appliquer avec parcimonie au risque d’avoir un effet un peu brillant.

PM : Il définit les sourcils, les fixe tout en donnant un résultat naturel, peu tout à fait remplacer un gel classique. Petit plus : la brosse intégrée protégée par un capuchon pour le transporter facilement.

L'ombre Golden Copper - © Lavera L’avis de la rédac sur les ombres Golden Copper et Shiny Silver Note INCY Beauty : 15,6/20 Bio, naturel, vegan et made in Allemagne La promesse : "S’inspirant des couleurs de la nature, la variété sublime des ombres à paupières Beautiful Mineral Eyeshadow permet un fini tout en délicatesse ou plus intense. La texture incroyable aux pigments naturels et minéraux permet un fini soyeux et un éclat sublime de la couleur pour une tenue longue durée."

PS : J’ai trouvé la pigmentation un peu faible pour les ombres, soit ils ne sont là que pour donner un reflet délicat (job rempli du coup) soit la pigmentation n’est pas assez forte pour un résultat vraiment coloré.

PM : Très jolies couleurs et très joli fini irisé mais il faut avoir la main lourde pour bien voir la couleur, ils ne sont pas très pigmentés. Les pigments ressortent mieux en appliquant le produit au doigt qu’avec le pinceau. Bonus : ça sent super bon.

Ladylya bio Ladylya Bio est une marque qui n’utilise que des ingrédients naturels ou bio, certifiée par le CCPB (certificat contenant au moins 95% à 100% d’ingrédients naturels et jusqu’à 5% du total des ingrédients synthétiques). La ligne est entièrement fabriquée en Italie et certifiée bio excepté pour les vernis à ongles.

L’avis de la rédac sur l’Ombre à Paupières Quartet

L'ombre à Paupières Quartet - © LadyLya Bio Note Yuka : /100, note INCY Beauty : /20 Bio, naturel, vegan et made in Italie