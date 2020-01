Fais-le: Relooker des chaises hypers moches à sa façon

Amandine Katz, une instagrameuse fan de Do IT Yourself nous explique comment retaper une chaise qui en plait pas à tout le monde.

J’ai souvent besoin d’assises quand j’invite des potes à la maison. Mais les chaises, on oublie parfois, c’est super cher ! J'ai opté pour un modèle pliant à 2€. Je les ai trouvées en chinant. Le tissu était hyper moche, mais elles sont fonctionnelles et en bon état. Donc, j'achète et je retape. Même pas peur de ce tissu archi degeu, on déchire tout et on relook.

Voici comment faire en quelques étapes:

Etape 1: Remise à zéro

Pour repartir de zéro, j’ai dévissé le coussin du dossier avec une tourne-vis en croix. Et pour l’assise, c’était un peu plus compliqué et j'ai sorti la visseuse. Une fois les parties détachées, on les remet à nu. J’y ai été franco, j’ai déchiré le bazar ! La mousse était encore en bon état donc je l’ai gardée. J’ai essayé d’enlever les agrafes persistantes, mais certaines sont restées. C’est pas bien grave vu qu’on va venir recouvrir le tout.

Dans le cas ou la mousse ne serait plus utilisable, pas de panique. C’est vendu dans les grandes merceries ou en ligne.

Etape 2: Découpe du tissu

Il a fallu choisir le tissu, finalement, c’était l’étape la plus difficile. J’ai longtemps hésité entre du velours ou de la feutrine. J’ai aussi pensé à de la fausse fourrure, c’est bien chaud pour les fesses, mais ça ramasse toutes les poussières. Comme ce sont des chaises destinées aux événements, elles vont passés une partie de leur vie repliées dans le garage ! J’ai dit non à la poussière et oui aux textures modernes. J’ai découpé la forme du siège et cranté les parties qui vont se placer sur des arrondis.

Etape 3: Serrer et agrafer

Il faut bien choisir la taille des agrafes en fonction de l'épaisseur du bois de la chaise et du tissu. Trop grandes, elles risques de transpercer et trop petites, elle n’agraferont rien !

Une fois choisies, replier les bords du tissu vers l’arrière et agrafer. Pour agrafer, il faut vraiment que la pièce soit mise à plat, sinon l'agrafe va rebondir et pas bien s’imbriquer.

Etape 4: Assembler, pimper et profiter

Une fois les pièces recouvertes, on les rassemble sur la chaise. Si les anciennes visses sont trop usées, remplace-les par des nouvelles. Pour la touche finale, pourquoi pas peindre à la bombe une petite partie? Ou broder le tissu?

Je n’ai pas brodé toute la chaise car je n’ai pas encore trouvé de peinture qui s’adapte assez bien au métal.

Et vous voilà prêt à chiner, récupérer et donner une deuxième vie aux chaises pliables.

Ce DIY est fait en fonction de celles que j’ai trouvées, mais il peut être adapté à une autre forme ou une autre matière. Il faudra juste, un peu plus, ou moins de tissu, des grosses, ou des petites agrafes.

Lancez-vous, faites-le et partagez moi votre expérience sur le compte Instagram @faislertbf