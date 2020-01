Amandine Katz, une instagrameuse fan de Do It Yourself nous explique comment donner une nouvelle vie à sa vaisselle dépareillée.

Fais-le: Photophores avec des vieux verres et bocaux - © Tous droits réservés J’avais un service de dix mêmes verres, mais à force de faire des soirées, on en à cassé et même perdu. Ces deux petits verres se retrouvent seul et impossible de retrouver la même taille. C’est l’occasion de racheter des nouveaux et d’utiliser les anciens pour un nouveau bricolage.



On fait un peu de déco ? Pour cela: De la pâte à modeler (à faire cuire ou à laisser sécher)

Des vieux verres, une vieille bouteille ou des bocaux

de la colle en pistolet ou de la glue

de la bombe colorée

1. On travaille la pâte Fais-le: Photophores avec des vieux verres et bocaux - © Tous droits réservés J’ai eu du mal à me décider, j’aime les petits poids, c’est classique. Mais les arcs-en-ciel,c’est aussi sympa. J’ai donc réalisé les deux.

D’abord, on ramollit et on réchauffe la pâte avec les mains.

Ensuite:

Pour les Arcs-en-ciel, on réalise trois boudins. Un petit, un moyen et un plus grand. On les range par ordre de grandeur et on les plie.

Pour les petits pois, on fait rouler un morceau de pâte dans la paume de la main et c’est joué. Ensuite en cuit ou on laisse sécher la pâte (dépend des marques)

2. On colle Fais-le: Photophores avec des vieux verres et bocaux - © Tous droits réservés J’ai utilisé un pistolet à colle, mais j’ai rajouté une goutte de glue par dessus pour fixer.

Ensuite, on laisse sécher quelques minutes.

3. On colore Fais-le: Photophores avec des vieux verres et bocaux - © Tous droits réservés Vieux rose, vert sapin, bleu marine, tout dépendra de la déco. Pour ma part, j’aime ce qui est neutre, je vais donc les peindre en blanc.

Si, comme moi, vous utilisez une bombe pour colorer, protégez vos vêtements et utilisez la bombe à l’extérieur, avec un masque ou une grosse écharpe sur le nez et la bouche. Ensuite, on laisse sécher avant de venir remettre une couche.

4. On décore Fais-le: Photophores avec des vieux verres et bocaux - © Tous droits réservés Et voilà, on rajoute une bougie parfumée dedans et il n’y a plus qu’à leur trouver une place. Dans la salle de bain, le salon, le hall d’entrée, on les allume et on épate les invités (et on n'oublie pas de les éteindre avant d’aller se coucher). A très vite pour une prochaine idée tuto.