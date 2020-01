Une suspension cozy pour mes plantes

Fais-le ! : La suspension "Jungle" - © Tous droits réservés

Ce week-end, j’ai été m’inspirer dans un salon de déco et d’aménagement de maison très prisé à Paris. J’y ai trouvé plein de nouvelles idées. Ce qu’on peut dire, c’est que les maisons Green ont la cote. On les dorlote, on les chouchoute, nos petites plantes font presque partie de la famille. J’ai créé un petit cocon cosy à suspendre pour ma plante où elle pourra se plaire et se développer, sans se faire attaquer par mon chat !

J’ai voulu reproduire cette belle idée déco avec ce que j’avais à la maison. En réalité ce fût très facile : 1 corde, des tambours de broderie et une jolie plante à suspendre. On noue le tout, on tisse une bonne longueur, on plante et on arrose. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous pour faire pareil chez vous.