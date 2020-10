Du "no make-up" au retour de l'acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté.

Du maquillage au choix des soins et des textures en passant par le traitement de l'acné, voici ce que le masque a totalement changé dans votre salle de bain et votre trousse beauté et ce, en dépit des tendances du moment.

Rendu obligatoire dans les lieux clos dans de nombreux pays à travers le monde, et même en extérieur dans les villes les plus exposées au coronavirus, le port du masque a bousculé votre quotidien jusqu'à votre routine beauté.

Un constat renforcé par le port du masque, qui ne rime pas du tout avec make-up : il dissimule vos visages soigneusement maquillés, le fond de teint et le rouge à lèvres s'estompent en quelques minutes et le maquillage peut accroître le risque d'imperfections.

Si de nombreuses célébrités comme Alicia Keys se sont mises au "no make-up" bien avant la crise sanitaire, le confinement a largement changé la donne offrant la possibilité aux femmes de s'accepter sans maquillage . Une tendance globale qui a traversé les frontières au regard de la multiplication des hashtags du type "#nomakeup", "#nomakeupday", "#nomakeupchallenge" ou encore "#nomakeupselfie" qui ont envahi les réseaux sociaux cette année avec clichés à l'appui pour montrer au plus grand nombre que l'acceptation de soi n'est aujourd'hui plus uniquement une théorie et que le no make-up a de nombreux bienfaits !

Le boom des mascaras et du "no transfer"

Celles et ceux qui ne sont pas (encore) convaincus par le "no make-up" ont également vu leurs habitudes beauté changer. En témoigne le sondage mené par l'Ifop pour Slow Cosmétique, qui montre que les femmes qui se maquillent régulièrement accentuent désormais le regard, au détriment du teint et davantage encore des lèvres. Et pour cause, comme écrit précédemment, non seulement ils ne se voient pas, mais en plus ils ne tiennent pas à cause du transfert et des frottements du masque.

Un constat appuyé par les ventes et recherches de ces produits en ligne qui confirment un engouement pour les mascaras, les eyeliners et les produits dédiés aux sourcils, au détriment des rouges à lèvres et des produits pour le teint.

Le comble est sans doute que ces derniers avaient le vent en poupe avant la crise sanitaire, portés par tous les produits de contouring, highlighting et baking qui faisaient fureur et offraient un teint amplement travaillé.

Si la plupart des femmes ont renoncé au rouge à lèvres et aux essentiels pour le teint, d'autres privilégient des produits bien spécifiques ouvrant la voie à une nouvelle tendance : le boom du "no transfer". Toutes les marques en proposent depuis plusieurs semaines, répondant à une demande croissante d'amatrices de make-up qui ne souhaitent pas capituler face au masque. Originellement conçus pour éviter un transfert du rouge à lèvres durant un repas, la consommation d'une boisson ou un simple baiser, ces produits apparaissent comme la solution idéale face au port du masque. A noter, les matières légères et les fixateurs comme les poudres sont également aujourd'hui privilégiés pour éviter les désagréments liés à ce geste barrière.