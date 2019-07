Dory, le célèbre poisson qui explique les troubles de la mémoire immédiate

Dory, ce célèbre poisson illustre les troubles de la mémoire immédiate - © Tous droits réservés

Le Monde de Nemo 3D - Extrait "Une mémoire de poisson" - 23/07/2019 Le Monde de Nemo 3D - Sortie le 16 janvier 2013 Un film de Andrew Stanton, Lee Unkrich Avec Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Alexander Gould Pour plus d'informations, de vidéos ou de bande annonce sur Le Monde de Nemo 3D et réserver vos places, rendez vous sur http://www.cinemasgaumontpathe.com/films/le-monde-de-nemo/ L'histoire de Le Monde de Nemo 3D Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un poisson-clown du nom de Marin mène une existence paisible avec son fils unique, Nemo. Redoutant l'océan et ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant d'explorer les mystérieux récifs. Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le héros d'une quête unique et palpitante. Le pauvre papa ignore que son rejeton à écailles a été emmené jusque dans l'aquarium d'un dentiste. Marin ne s'engagera pas seul dans l'aventure : la jolie Dory, un poisson-chirurgien bleu à la mémoire défaillante et au grand coeur, va se révéler d'une aide précieuse. Les deux poissons vont affronter d'innombrables dangers, mais l'optimisme de Dory va pousser Marin à surmonter toutes ses peurs.