Dites adieu aux odeurs de transpiration grâce à 5 méthodes naturelles

Les miracles du bicarbonate

On en entend beaucoup parlé en ce moment, et c’est pour cause ! Sous vos aisselles, le bicarbonate empêche les bactéries de se développer et a donc un impact positif sur les odeurs.

Aujourd’hui, il est fréquent de voir les ménages créer leur propre déodorant, tout simplement pour ne pas utiliser des déodorants à base d’alcool ou de pierre d’alun qui peuvent parfois "agresser" le corps.