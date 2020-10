Coronavirus en Belgique : quelques pistes pour se montrer solidaire durant cette crise

L’urgence médicale est au cœur de tous les questionnements, mais il ne faut pas oublier que l’urgence sociale est également préoccupante . Les associations aussi ont poussé un cri d’alarme : elles se trouvent dans une situation très compliquée et manquent de moyens financiers et matériels pour poursuivre leurs activités d’aide aux personnes fragilisées… lesquelles vivent cette crise sanitaire et économique plus douloureusement que les autres.

La solidarité passe aussi par la consommation . Terriblement impactés par la première vague de Covid-19, les petits producteurs locaux et les restaurateurs ont plus que jamais besoin de soutien pour maintenir leurs commerces à flot et faire face à cette seconde vague.

La cellule familiale, amicale et sociale n’est pas en reste non plus. "Prenez soin de vous et des autres" et devenu le slogan de cette crise du Covid-19. En plus des gestes barrières et des mesures de sécurité à respecter pour protéger ses proches, il est donc conseillé de prendre soin de son entourage et de se serrer les coudes. Ce genre de petits gestes tout simple peuvent aussi grandement contribuer à soulager l’entourage :

Téléphoner régulièrement pour prendre des nouvelles ;

Partager ses connaissances informatiques et numériques pour que tout le monde puisse profiter confortablement des nouvelles technologies (cours en ligne, télétravail, visio-conférence en famille ou entre amis, etc) ;

Faire les courses pour les personnes "à risque" ;

Aller se promener dans un parc en gardant les distances, etc.

Ça aussi, c’est de la solidarité.