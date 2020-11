On suit la série des cosmétiques naturels et bio avec des produits à gagner !

Cette semaine, c’est la marque Indigène qui est à l’honneur. Une marque bruxelloise qui met au centre de son activité le local, le circuit court et le naturel. Une belle promesse dont on vous parle dans cet article : Indigène : des produits artisanaux made in Bruxelles, le tout au naturel ! .