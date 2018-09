Concours : un pack shampoing et après-shampoing pour raviver vos cheveux blonds

Cette semaine, Tendance vous propose de gagner le pack Redken Color Extend Blondage

Quoi? Une solution pour des cheveux blonds plus lumineux et plus forts.

Comment? Formulés avec le complexe Triple Acid Protein contenant de l’acide aminé, citrique et maléique et de la protéine de blé, ces formules qui déposent de la couleur neutralisent les reflets jaunes indésirables avec du pigment violet et fortifient la cuticule des cheveux pour réduire la casse.

Pour qui? Cette gamme peut également être utilisée sur de cheveux blonds naturels et pour des bruns très clairs (mais le résultat sera plus visible chez les blondes).