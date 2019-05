Cette semaine, un masque ultra-hydratant avec de l'eau de Réotier riche en minéraux, acide hyaluronique et molécules fixatrices d'eau pour désaltérer intensément la peau à chaque fois qu'elle en aura le plus besoin. La texture givrée et non grasse réveille la peau et contribue à diminuer l'apparence des pores. La peau est rechargée en hydratation et éclatante.