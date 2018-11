Concours : produits naturels pour les cheveux

Chez Tendance, on préfère quand c'est naturel. L'Oréal a sorti une nouvelle gamme de produits pour les cheveux à base de produits naturels

Tensio-actifs et ingrédients naturels

Les tensio-actifs sont la matière première d’un shampoing: ce sont eux qui lui donnent ses propriétés nettoyantes, lui permettent ou non de mousser et d’offrir ou non un toucher doux et soyeux. Pour obtenir, à base d’ingrédients d’origine naturelle, un niveau de performance et de cosméticité égal aux shampoings classiques, les chercheurs de L’Oréal ont mis au point une technologie spécifique pour les gammes destinées aux cheveux normaux et aux scalps délicats.

Cette technologie repose sur un équilibre très précis de tensio-actifs et d’agents cosmétiques soigneusement sélectionnés.

Des fleurs pour faire joli

Fleurs de calendula, de lavande, et feuilles d’acacia. L’Oréal a inclus dans chacun de ses shampoings et huiles Source Essentielle des fleurs soigneusement choisies. Afin qu’elles n’altèrent pas la limpidité des formules et soient maintenues en suspension, les laboratoires L’Oréal ont mis en place un process très rigoureux : la décontamination thermique. Les fleurs sont pré-séchées avant d’être posées à plat dans un four. Pour assurer une répartition homogène des inclusions et les maintenir en suspens, les chercheurs ont identifié une gomme naturelle: la gomme de Gellan, qui crée une sorte de structure invisible dans le shampooing.