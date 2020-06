Concours : gagnez un des produits Paingone

Bon gré mal gré, le télétravail est devenu pour beaucoup une réalité quotidienne. Si beaucoup sont convaincus des avantages de cette formule, d’autres en font les frais. On découvre que travailler toute la journée, dans un lieu qui n’était pas forcément destiné à se voir reconverti en bureau, peut présenter des inconvénients.

Parmi ces derniers, passer de longues heures assis sur un siège qui n’est pas adapté au travail peut occasionner des douleurs au dos et aux cervicales. Sans parler de toutes celles engendrées par le sport à domicile (sans encadrement professionnel) et le stress que procure la crise actuelle.

Au contact de la zone douloureuse, le Paingone délivre une petite dose d’électrostimulation ce qui va stimuler les nerfs tout proches et, ainsi, amener le cerveau à libérer des endorphines qui apaiseront la douleur mais ne la guériront pas.

Deux produits à gagner cette semaine : le Stylo Paingone Plus, qui agit sur les douleurs très localisées, et le Paingone XL, qui bénéficie d’un champ d’action plus large et de 12 niveaux d’intensité.

Nos journalistes d’On n’est pas des pigeons les avait testé à l’époque et les médecins recommandent de ne pas l’utiliser comme traitement de fond mais bien uniquement pour des petites douleurs sans gravité.