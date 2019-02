Concours : Gagnez l'Almanach insolite et gourmand de Wallonie

Meilleur maître d’hôtel de Belgique en 1988 Meilleur sommelier de Belgique la même année

Finaliste et demi-finaliste aux championnats d’Europe et du Monde de sommellerie,

Titulaire d’à peu près autant de distinctions qu’un taureau de concours à la foire de Libramont,

Officier de l’ordre du Mérite national français.



Comme il le dit lui-même : " Il y a d’abord eu les diplômes, puis les concours, puis les distinctions, maintenant voici le temps des médailles, je suis prêt à mourir. "

Cet amateur impénitent de mauvais jeux de mots est aussi homme de spectacle avec Ni dieux ni maîtres mais du rouge, et l’Âge de Bière ; il use les planches des scènes de Wallonie en long, en large et en travers.

Au programme de cet almanach qui ne se prend pas au sérieux...

52 recettes typiquement wallonnes

52 breuvages de Wallonie

52 lieux insolites

52 anecdotes wallonnes

52 Wallons connus et toujours vivants

52 Wallons connus et déjà morts

52 folklores