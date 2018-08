Concours : gagnez 3 produits de la gamme Rêve de Miel

Cette semaine à gagner : le super Baume Réparateur au Miel, le Baume lèvres au Miel et la crème corps Ultra-Réconfortante.

NUXE, marque française et pionnière de la cosmétologie naturelle, fondée par Aliza Jabès, s’est imposée en vingt- cinq ans comme la référence sur un secteur qu’elle a largement contribué à inventer : la pharmacosmétique.

NUXE s’engage pour la sauvegarde des abeilles

La marque s’investit pour protéger cette espèce de plus en plus menacée.

Les abeilles représentent un maillon essentiel au maintien de la biodiversité, grâce à leur travail de pollinisation, et leur disparition aurait des conséquences dramatiques pour l’environnement.

Aux côtés d’Un Toit pour les Abeilles

Depuis plusieurs années, NUXE soutient la sauvegarde des abeilles avec la société " Un toit pour les abeilles ", en parrainant des ruches implantées dans les Vosges, pour donner naissance à de nouvelles colonies.