Concours : deux soins anti-froid

Une crème nourrisante : Une crème réellement universelle qui, d’une seule et même application, prend soin de vos mains, vos pieds et vos ongles. Enrichie en huiles nourrissantes et en beurre de karité, elle a le don de rendre la peau soyeuse, intensé- ment hydratée, mieux protégée que jamais contre les agressions externes et les signes du vieillissement. Beurre de karité, huile de macadamia, huile de jojoba, extraits de ginkgo biloba ainsi que de ginseng, seront vos nouveaux amis venus du froid.

Un démaquillant : À l’heure du démaquillage, douceur et efficacité ne vont pas toujours de pair. C’est pourquoi, ce lait démaquillant fait toute la différence, qui n’a pas fini de vous mettre des étoiles plein les yeux. Grâce à sa formule toute naturelle, enrichie en huile d'olive et en extraits de camomille, votre peau se révèle aussi douce, que soyeuse et nourrie en profondeur. Hiver-proof !

Plus d'infos sur la marque Close Brussels : http://www.closebrussels.com/a-propos/