Concours : Des produits naturels pour bébé

Zwitsal lance Zwitsal Naturals à base d’ingrédients purs et naturels

L’iconique petit flacon jaune et le parfum délicat, reconnaissable entre mille, des produits pour bébés Zwitsal ont déjà séduit de nombreuses générations. La marque lance à présent ZwitsalNaturals, une ligne de soins pour bébés contenant des ingrédients naturels.

Les parents qui entament un nouveau chapitre passionnant de leur vie se mettent plus que jamais en quête des meilleurs produits pour leur bébé. La peau d’un nouveau-né est particulièrement fragile et exige les soins les plus doux. C’est la raison pour laquelle les parents recherchent bien souvent des alternatives naturelles et biologiques afin de soigner la peau sensible de leur tout-petit.

Zwitsal soigne et protège les peaux fragiles des bébés depuis 90 ans déjà, en accordant toujours énormément d’attention aux ingrédients, afin qu’ils soient doux et qualitatifs. Depuis son lancement en 1928, Zwitsal est considérée comme la marque spécialiste des bébés.

