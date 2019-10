Concours : 20 tickets pour les Brussels Fashion Days

Les 11, 12 et 13 octobre 2019 aura lieu la huitième édition des Brussels Fashion Days.

Le plus grand rendez-vous du secteur de la mode belge revient les 11, 12 et 13 octobre 2019 à Tour & Taxis. Lors de cette 8ème édition, le public se verra ouvrir les portes du monde fascinant, souvent considéré comme exclusif et inaccessible, de la mode.

Brussels Fashion Days proposera un panorama toujours plus complet de la mode belge à travers quatre défilés, un pop-up store géant, la présence des écoles de mode belges, des workshops et des espaces beauté.