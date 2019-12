Redonner une nouvelle vie à ce que l’on a chez soi, c’est la mission que la RTBF a donné à Amandine Katz, nouvelle ambassadrice Do It Yourself ! Et pour la première vidéo de ce nouveau concept, 10 détournements de cintres à reproduire.

De l'étagère, en passant par le porte papier-toilette ou même le porte photo, voici 10 idées pour récupérer les vieux cintres qu'on a à la maison.