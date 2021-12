Le pull de Noël, une arme marketing efficace

Tu les as sûrement remarqués : les pulls de Noël sont de sortie pour leur traditionnelle journée internationale ce vendredi. Mais au-delà de l’aspect festif et coloré, ces pulls de Noël sont des armes marketing qui permettent à certaines marques de s’en mettre plein les poches.

Ralph Lauren, Jules, C&A,… Toutes ces marques de prêt-à-porter ont bien compris que le pull de Noël était désormais un grand classique, c’est pourquoi elles proposent toutes leur propre version. Mais ceux qui ont le plus fait parler d’eux ces derniers temps, ce sont les supermarchés Lidl. L’enseigne propose cette année son pull de Noël, et elle n’a pas fait les choses à moitié : des couleurs hyper flashs, le gros logo Lidl au centre et une dégaine générale plutôt kitch. Et ça a été efficace : le produit a rapidement été en rupture de stock après son lancement sur le marché en Belgique et en France. Certaines pièces se revendent même sur Ebay 50 fois plus chères que leur prix de base.

Alors c'est quoi la recette du "succès mode" de la marque discount ?

Rareté et décalage

La chaîne de magasins n’en est pas à son premier gros coup marketing. Rappelle-toi des baskets bleues, jaunes et rouges qui sont parties comme des petits pains. Comme pour le pull de Noël, Lidl parvient ici à rendre cool ce qui de base pourrait paraître ringard. Et ça, c’est notamment grâce au marketing de la rareté. En limitant le nombre de pulls de Noël en vente, Lidl crée le buzz avec un produit décalé et lié aux fêtes. Et finalement, porter un pull ou des baskets aux couleurs de Lidl, c’est devenu carrément hype !

Bon, par contre, niveau éthique et qualité, on peut probablement mieux faire puisque le pull de Noël Lidl est vendu au tout petit prix de 8,99€. En septembre dernier, une ONG allemande a d’ailleurs déposé plainte contre plusieurs marques, dont Lidl, en les accusant de profiter du travail forcé des Ouïghours dans des usines textiles en Chine. La marque s’est défendue en expliquant que l'ONG s’était basée sur "d'anciennes listes de fournisseurs", Lidl a d’ailleurs condamné ces pratiques.

Le vrai pull de Noël

Face à ce genre d’opération marketing et pour dénoncer les dérives de la "fast fashion", l’association "Les Petits Riens" lance ce vendredi l’opération du vrai pull de Noël. " Le vrai pull de Noël, c’est celui que vous donnez ", explique cette campagne organisée en collab’ avec l’agence de pub Darwin BBDO. Et sur leur pull de Noël à eux, pas de sapins, pas de rennes ni de lutins. Le pull est simple, uni, sans motif.

L’idée, c’est de faire référence à un pull ordinaire que tout le monde est susceptible d’avoir dans sa garde-robe, dont on ne se sert plus et qu’on pourrait donner à des personnes qui en ont besoin. Mais c’est aussi d’en finir avec cette tradition. "Les dégâts écologiques et humains de la fast fashion ne sont plus à démontrer. La journée internationale du pull de Noël tend à s'installer comme un rendez-vous annuel, poussant le consommateur à acheter un pull juste pour rire, le temps d'une journée", dénonce Claudia van Innis, chargée de com’ chez "Les Petits Riens".

Et toi, t’en penses quoi ? Tu serais chaud de remplacer cette journée du pull de Noël par une journée où on privilégie la solidarité et le don de vêtements, ou autres ? En tout cas, on resterait dans l’esprit de Noël, les pulls rouges et les pompons en moins…