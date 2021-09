GAMING / OpenStream : Sonamy s'essaye au streaming chez Tarmac Gaming !

Un nouveau mercredi, un nouvel OpenStreamer ! Chaque semaine Tarmac Gaming te permet d’essayer le streaming encadré par une équipe de pros, cette semaine c’est Sonamy qui a reçu les clés du studio pour un live spécial Racing Games.

Jeune YouTuber spécialisé dans les jeux vidéo, Sonamy est passé par l’OpenStream pour s’essayer au streaming le temps d’une journée. Pour ce jeune passionné de sport automobile c’était l’occasion de voir s’il avait ce qu’il fallait en lui pour faire du direct… Et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est naturel chez lui !

Qu’est ce qui t’a donné envie de participer à l’OpenStream ?

Je voulais découvrir le streaming, mais surtout le faire en m’amusant. Et c’est une réussite, je me suis éclaté du début à la fin ! C’était une belle surprise, je ne m’attendais pas à ce que ça soit si simple, mais je pense que l’équipe au top n’y est pas pour rien…

Tu dis vouloir te lancer sur Twitch, pourquoi ?

Pour me diversifier un peu, et puis ce n’est vraiment pas la même chose de faire du YouTube ou du Twitch. Je jouerais certainement plus souvent pour commencer mais à terme pourquoi pas des petits débats sur l’actualité, des montages de lego ou plein d’autres choses… Ce que j’aime bien sur Twitch c’est la liberté et la diversité de ce qu’on peut y faire, sans la pression du montage sur YouTube. Mon but si je me lance sur Twitch c’est d‘être " à la cool ".

Et tu n’as pas trop peur de la concurrence ?

Personnellement je ne passe pas beaucoup de temps à penser à la concurrence. Comme je me suis déjà lancé sur YouTube, et pour avoir les 100 abonnés j’ai attendu 7-8 mois, je pense qu’il faut surtout avoir de la patience.

Mon but c’est vraiment de partager ma passion, donc j’essaye de me concentrer sur ça et pas sur mes chiffres ou la concurrence. Et comme vous pouvez le voir, ça finit par marcher puisqu’en 5 ans j’ai quelque 1500 abonnés sur Insta et sur Twitter. Donc petit à petit j’ai une petite communauté qui se construit et je crois que c’est ça qui fait la force d’un streamer ou YouTuber !

Et du coup, quel est ton état d’esprit après avoir participé à l’OpenStream ?

À part confirmer mon envie de faire du live, je pense que j’ai surtout envie de m’acheter plein de super matos comme vous en avez dans votre studio ! Je sais que je commencerais sûrement avec du matériel moins cher mais à un moment je sais que je voudrais step up après avoir pu tester la Ferrari du streaming chez vous.

Et puis après avoir fait du MarioKart en live, j’ai vraiment aimé donc je pense que ce jeu pourrait être une bonne piste pour se lancer sur Twitch.

Toi aussi viens streamer sur la chaîne de Tarmac Gaming !

Si toi aussi tu as envie de profiter d’un studio tout équipé et d’une équipe qui t’accompagne pour que tout se passe au mieux inscris-toi vite en suivant ce lien ! Curiosité, envie d’apprendre ou d’essayer ? Alors tu as ta place dans l’OpenStream, tout ce qu’on te demande c’est d’avoir un projet qu’on t’aidera à mettre en place.

Et si tu aimes le gaming ainsi que l’eSport, sache que Tarmac Gaming est présent sur Twitch, Twitter & YouTube ! Et tu peux rejoindre notre serveur Discord pour y rechercher des mates !